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Порошенко и Помпео обсудили расследование крушения рейса МН17

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Администрация президента Украины Петра Порошенко сообщила, что политик провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Нидерланды допустили включение Киева в число ответственных за крушение MH17

Украинский лидер выразил благодарность Вашингтону за поставку противотанковых комплексов Javelin, кроме того, обсуждались выводы расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17, на востоке Украины в 2014 году, говорится в сообщении.

«Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования крушения самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России», — отмечает «Газета.ру».

Порошенко и Помпео обсудили и «вызовы безопасности» в результате реализации российского энергетического проекта «Северный поток – 2».

31 мая Малайзия сняла с России вину за крушение Boeing над Донбассом. 

Пассажирский Boeing 777, совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, большинство из которых граждане Нидерландов. Согласно промежуточным результатам следственной комиссии, опубликованных советом безопасности Голландии, лайнер развалился в воздухе из-за попадания в него множества объектов на большой скорости.

24 мая следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, спустя два года после катастрофы выдвинула предварительную версию, согласно которой к крушению лайнера якобы причастна Россия.

В МИД РФ указали на голословность данных утверждений.

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