Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в три раза

В ночь на субботу, 2 июня, уровень сероводорода в столичном районе Печатники превысил норму почти в три раза — расположенная на улице Гурьянова автоматическая станция контроля зафиксировала превышение предельно допустимой нормы вредного вещества в 2,95 раза.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Мосэкомониторинг, превышение сероводорода отмечено в 2:00.

22 мая в Косино-Ухтомском районе Москвы автоматическая станция контроля обнаружила отклонения от нормы в 3,8 раза. В середине апреля трехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировали в столичных районах Жулебино и Кожухово.