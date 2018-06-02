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Пляж с надувными фламинго открылся в Новой Голландии в Петербурге

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Фото: TASS/DPA/Monika Skolimowska
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В пятницу, 1 июня, в Санкт-Петербурге открылся пляж с розовыми фламинго. На острове Новая Голландия можно увидеть несколько десятков птиц, правда, не живых, а надувных.

На странице администрации острова в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что пляж находится на понтоне. Отдыхающим запрещено курить, купаться и устраивать пикники. сообщает телеканал «78».

Посетить пляж в Новой Голландии можно ежедневно с 9:00 до 21:00 часа, однако одновременно там могут находиться до 40 гостей.

На этой неделе стало известно, что летом петербургский совет по сохранению культурного наследия выберет площадку для строительства огромного колеса обозрения.

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