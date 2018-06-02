Пляж с надувными фламинго открылся в Новой Голландии в Петербурге

В пятницу, 1 июня, в Санкт-Петербурге открылся пляж с розовыми фламинго. На острове Новая Голландия можно увидеть несколько десятков птиц, правда, не живых, а надувных.

На странице администрации острова в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что пляж находится на понтоне. Отдыхающим запрещено курить, купаться и устраивать пикники. сообщает телеканал «78».

Публикация от Саша Новоселова (@sashanovoselova) 1 Июн 2018 в 2:23 PDT

Посетить пляж в Новой Голландии можно ежедневно с 9:00 до 21:00 часа, однако одновременно там могут находиться до 40 гостей.

На этой неделе стало известно, что летом петербургский совет по сохранению культурного наследия выберет площадку для строительства огромного колеса обозрения.