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На Украине из-за кражи труб наследию ЮНЕСКО грозит затопление фекалиями

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Фото: ТАСС/Владимир Зинин
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На Украине заповедник «Каменная могила», внесенный в реестр наследия ЮНЕСКО, оказался под угрозой затопления нечистотами. Неизвестные украли коллектор, через который отводится канализация от ближайшего поселка.

Как сообщает ТСН, заповедник находится в Запорожской области вблизи поселка Мирный. После того как собиратели металла украли трубы, фекалии из канализации начали разливаться по всей местности, образовав несколько озер и затопив сотни квадратных метров леса.

Из-за ядовитых сточных вод начали гибнуть деревья.

В настоящий момент поток отходов приблизился к заповеднику на расстояние нескольких сотен метров.

В районной администрации сообщили, что деньги на восстановление коллектора выделены, однако сами работы еще не начались, так как поселковый председатель исчез и районные чиновники не могут его найти. Главу поселка уже ищут полицейские.

«Каменная могила» –– изолированный массив песчаника, состоящий из крупных каменных глыб. В древности первейшие люди использовали его как святилище.

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