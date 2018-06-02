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Ученые назвали вероятные сценарии гибели человечества

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Группа ученых во главе с американским астрофизиком Адамом Франком построила модель развития экзоцивилизации и исходя из нее выделила три возможных пути развития и гибели человечества.

Стивен Хокинг изучал гибель цивилизации перед смертью

Как пишет издание The Atlantic, модель экспертов предполагает, что цивилизация использовала ресурсы Земли для эволюции и расширения. При этом, чем больше ресурсов добывалось, тем сильнее ухудшались окружающие условия.

Астрофизики добавили в модель два сценария использования ресурсов двух видов: при использовании первых  вырабатывается больше энергии, но ухудшается экология, при пользовании другими –– меньше энергии, но не ухудшаются условия окружающей среды.

После этого ученые выделили три возможных пути развития человечества: отмирание, «мягкая посадка» и «полномасштабный крах».

В первом случае цивилизация быстро развивается, используя большие объемы ресурсов, пока не достигнет пика популяции для планеты. Затем начнется сокращение населения, которое закончится только, когда ресурсов будет хватать на всех. Это предполагает гибель 70% населения Земли.

Во втором случае человечество успевает избежать критической точки и сохраняет экологию, начиная использовать второй тип ресурсов.

Вариант «Полномасштабный крах» предполагает быстрое ухудшение условий окружающей среды и полное вымирание.

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