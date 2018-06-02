Visa объяснила массовый сбой в работе карт

Массовый сбой в работе карт Visa в Европе не связан со взломом или вредоносной активностью. Об этом сообщили в самой компании.

«У нас нет причин полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием», – говорится на сайте компании.

При этом отмечается, ранзакции по картам в России осуществляются в рабочем режиме.

17 мая стало известно, Центробанк России продолжает вести переговоры с Visa и MasterCard по кобейджингу карт российской платежной системы «Мир», однако он не готов соглашаться на ряд условий Visa из-за соображений безопасности.