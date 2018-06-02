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Папа Римский пригласил нефтяников в Ватикан обсудить изменение климата

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Папа римский Франциск пригласил на саммит в Ватикан глав нефтяных компаний, чтобы обсудить проблему изменения климата.

Как пишет Associated Press, папа Римский неоднократно призывал мир задуматься о глобальном потеплении и других климатических проблемах, так что грядущая встреча должна будет «дать моральный толчок» крупным мировым нефтяникам, повлиять на ситуацию.

Конференция запланирована на 8–9 июня. Встреча папы Франциска с топ-менеджерами состоится во второй день саммита.

Источник агентства в Ватикане не стал раскрывать данные о том, кто именно приглашен, однако о своем участии уже объявили глава Exxon Mobil Даррен Вудс и гендиректор BP Роберт Дадли.

При этом многие эксперты и защитники окружающей среды довольно скептически отнестись к встрече в Ватикане, отметив, что нефтяники всегда говорили о принятии мер по борьбе с изменениями климата, но ничего не сделали.

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