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Алекса Фергюсона выписали из больницы

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фото: REUTERS/Action Images/Andrew Boyers Livepic
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Бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона выписали из больницы.

По данным источников издания The Sun, врачи делают позитивные прогнозы о здоровье 76-летнего специалиста.

«Он снова встал на ноги. Он очень рад покинуть больницу и выражает глубокую признательность всему медперсоналу. Прогноз относительно его здоровья многообещающий», –– сообщил собеседник издания.

Алекса Фергюсона, который является один из самых успешных и титулованных тренеров в истории мирового футбола, госпитализировали 5 мая с инсультом. В нейрологическом центре в Манчестере специалисту сделали операцию, которую он благополучно перенес.

Через несколько дней Фергюсон уже мог самостоятельно сидеть и говорить.

Шотландский специалист возглавлял один из топовых британских клубов –– «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

Под его руководством команда завоевала 38 различных трофеев.

В 1999 году королева Великобритании Елизавета II посвятила тренера в рыцари.

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