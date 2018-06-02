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В МВД рассказали о сбое сервиса «Проверка недействительных паспортов»

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1,5 млн россиян формально остались без удостоверений личности. Дело в том, что сервис «Проверка недействительных паспортов» неверно отвечал на запросы. Причина сбоя системы — объединение баз данных МВД и миграционной службы.

«В 2006 году в целях введения в действие единой информационной автоматизированной системы «Российский паспорт» произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов. В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус незначительного количества паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», — пояснил начальник управления по паспортной и регистрационной работе ГУ МВД России Сергей Манаенков.

 

 

 

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