Контр-адмирал Дуглас Фирс назначен советником Трампа по внутренней безопасности

Новым советником президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности назначен контр-адмирал Дуглас Фирс, сообщили в Белом доме.

«Фирс привносит более 30 лет опыта в ряд жизненно важных областей внутренней безопасности, включая борьбу с терроризмом, кибербезопасность и реагирование на стихийные бедствия», — цитирует «РИА Новости» советника президента США Джона Болтона, представившего Фирса.

16 мая в Белом доме сократили должность координатора администрации США по вопросам кибербезопасности.

Отмечается, что данная должность была введена еще при президенте Бараке Обаме.