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В конгресс США баллотируется сторонник расизма и легализации педофилии

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Фото: Nathan Larson for Congress
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В выборах в американский конгресс примет участие 37-летний Натан Ларсон, который является сторонником насилия, белого расизма и выступает за легализацию педофилии.

По данным издания Usa Today, Ларсон неоднократно заявлял о приверженности идеям Адольфа Гитлера и о желании «восстановить превосходство белой расы» над другими.

Помимо этого, кандидат в законодатели США отсидел в тюрьме 16 месяцев за угрозу убить американского президента.

«В 2008 году Ларсон отправил письмо в секретную службу, в котором он угрожал убить Джорджа Буша – младшего или Барака Обаму. В следующем году он признал себя виновным и отбыл наказание в федеральной тюрьме», –– пишет издание.

В своей предвыборной программе Ларсон выступает за легализацию наркотиков, раннего замужества и устранение всех ограничений на ношение огнестрельного оружия.

Также он хочет восстановить патриархат, отменить трудовое законодательство для несовершеннолетних и призывает завершить американские военные кампании по всему миру.

Ларсон станет самовыдвиженцем от 10-го округа штата Вирджиния.

Его участие в выборах стало возможным благодаря принятию закона о восстановлении всех прав бывших заключенных в штате.

Примечательно, что данный округ Вирджинии уже знаменит другим скандальным кандидатом –– Дэном Хелмером, который недавно сравнил президента Дональда Трампа с лидером террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном.

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