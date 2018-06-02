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Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится в Сингапуре 12 июня.

Об этом он заявил после переговоров с представителем КНДР Ким Ён Чхолем, который прибыл в США для обсуждения деталей предстоящей встречи на высшем уровне и привез письмо от Ким Чен Ына, сообщает «РИА Новости».

Более того, теперь Трамп уверен в намерении властей Северной Кореи провести денуклеаризацию Корейского полуострова

Ён Чхоль, считающийся правой рукой Ким Чен Ына, стал самым высоким северокорейским официальным лицом, посетившим США почти за два десятилетия.

31 мая Помпео рассказал о прогрессе в переговорах США и КНДР. При этом Вашингтон принял решение отложить введение новых санкций против КНДР на фоне продвижения диалога. 

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