СМИ сообщили о нежелании Абрамовича продавать «Челси»

Российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не намерен его продавать, как об этом сообщалось ранее.

По данным издания The Bell, скорее всего, решение не продавать клуб связано с тем, что Абрамович получил израильское гражданство.

31 мая газета The Time сообщила, что из-за проблем бизнесмена с продлением британской визы, Абрамович рассматривает вариант продажи лондонского клуба за £1,2 млрд.

Однако полученное им несколько дней назад израильское гражданство позволит миллиардеру находиться в Великобритании до полугода и не задумываться о получении инвестиционной визой.