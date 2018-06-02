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Небензя обвинил США в желании переписать основы ближневосточного урегулирования

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Muzi
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США продолжают предпринимать попытки переписать международно-правовую базу урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Такое мнение он высказал после того, как был отклонен американский проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля из сектора Газа.

«Наше голосование связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования», — цитирует его ТАСС.

Небензя добавил, что документ не соответствует позиции России, а также американская сторона отказалась включить в свой проект призывы к созданию условий для возобновления переговоров и ссылки на арабские мирные инициативы.

1 июня США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа.

Обострение ситуации в регионе пришлось на 14 мая, когда в Иерусалиме состоялось открытие посольства США, через два дня туда же свою дипмиссию перенесла Гватемала. В связи с переносом американского диппредставительства в секторе Газа вспыхнули массовые волнения.

Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 114 человек.

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