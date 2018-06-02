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Visa прокомментировала массовый сбой в работе карт

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Компания Visa заявила, что работает над устранением неполадок в работе банковских карт платежной системы.

1 июня с проблемами при расчетах столкнулись пользователи в Европе и Великобритании. Сотни владельцев карт выразили недовольство, что сбой произошел именно в пятницу, когда многие планируют свои выходные.

Компания предполагает, что причиной неполадок стал сбой в системе.

«Мы расследуем причину и работаем над проблемой так быстро, как возможно, чтобы разрешить ситуацию», — говорится в сообщении Visa в Twitter.

По данным регулятора платежных систем, проблема с платежами в настоящее время только у системы Visa.

26 апреля сообщалось, что в России произошел сбой по картам Visa Сбербанка. По данным банка, проблемы были связаны с подключением мобильных бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay.

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