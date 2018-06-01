В Англии умер 18-летний футболист

Игрок английского футбольного клуба «Мэнсфилд Таун» Райан Эванс умер во сне. Ему было 18 лет.

Как сообщает «Газета.ру» Эванс был капитаном команды. Футболист скончался у себя дома.

Причины скоропостижной кончины спортсмена не называются.

«Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне», — приводится на сайте команды заявление тренера футболиста Джейми Макгуайер.

Отмечается, что незадолго до смерти Эванс попал в молодежную команду «Мэнсфилд Таун», в которой выступают футболисты не старше 21 года.

В начале мая сообщалось, что 21-летний южноафриканский футболист Луанда Нцхангасе, выступающий за «Марицбург Юнайтед», скончался после удара молнии.