Российскую купюру и монету с изображением Крыма запретили на Украине

Новые российские купюру и монету с изображением Крыма запретили принимать украинским банкам, сообщает в пятницу, 1 июня, сайт UBR.ua.

«Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена еще одну российскую банкноту и монету — 100 и 3 рубля...», — цитирует сообщение «РИА Новости».

На полимерной банкноте номиналом в 100 рублей, посвященной чемпионату мира по футболу FIFA, присутствует Крым, а на 3-рублевой монете изображен Свято-Троицкий собор в городе Симферополь.

22 мая Банк России презентовал пластиковую сторублевую банкноту к ЧМ-2018. Ее тираж составит 20 млн штук.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума.

В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам и финансовым учреждениям страны принимать российские банкноты и монеты с изображением карт и символов Крыма, а также любых других объектов, расположенных на территории полуострова.