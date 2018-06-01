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Фигуристка Илюшечкина будет выступать в «Цирке дю Солей»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Канадская фигуристка российского происхождения Любовь Илюшечкина будет выступать в «Цирке дю Солей». Спортсменка приняла такое решение после того, как ее партнер по паре Дилан Москович объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщается на странице Федерации фигурного катания Канады в Twitter.

26-летняя Любовь Илюшечкина выступала за Россию в паре с Нодари Маисурадзе до 2014 года. Пара считалась очень перспективной. На чемпионате мира-2008 среди юниоров они заняли второе место, потом выиграли оба этапа юниорского Гран-при, было еще несколько удачных выступлений, но в 2012 году пара распалась. Затем Илюшечкина уехала в Канаду.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о возможном уходе от своего тренера Этери Тутберидзе.

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