Фигуристка Илюшечкина будет выступать в «Цирке дю Солей»

Канадская фигуристка российского происхождения Любовь Илюшечкина будет выступать в «Цирке дю Солей». Спортсменка приняла такое решение после того, как ее партнер по паре Дилан Москович объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщается на странице Федерации фигурного катания Канады в Twitter.

#Update Lubov Ilyushechkina will be joining @Cirque du Soleil! Lubov took this new challenge after her partner Dylan Moscovitch retired from skating in April. She is looking forward to this unique opportunity that Cirque will provide to further enhance her style of performing! pic.twitter.com/2YQRUlLDad — Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) June 1, 2018

26-летняя Любовь Илюшечкина выступала за Россию в паре с Нодари Маисурадзе до 2014 года. Пара считалась очень перспективной. На чемпионате мира-2008 среди юниоров они заняли второе место, потом выиграли оба этапа юниорского Гран-при, было еще несколько удачных выступлений, но в 2012 году пара распалась. Затем Илюшечкина уехала в Канаду.

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