Трамп рассказал об «очень интересном» письме от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил очень интересное письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Послание американскому президенту передала северокорейская делегация во время переговоров в Вашингтоне.
«Это было очень интересное письмо», –– цитирует Трампа «РИА Новости».
Детали содержания документа президент США раскрывать не стал.
30 мая в Нью-Йорк прибыла делегация из Северной Кореи во главе с зампредседателя ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхолем, которого также считают правой рукой Ким Чен Ына. Он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
В пятницу представители КНДР прибыли в Белый дом на встречу с Трампом, где передали президенту письмо от Ким Чен Ына. По данным СМИ, послание носило общий характер, «каких-либо угроз или уступок в нем не было». Отмечается, что лидер КНДР еще раз выразил готовность провести переговоры с Трампом.
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирована на 12 июня в Сингапуре.