Прямой эфир
Сюжет:

Трамп рассказал об «очень интересном» письме от Ким Чен Ына

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил очень интересное письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

КНДР усиливает переговорную позицию угрозами
Официальный Пхеньян отказался от встречи с южанами и заявил о возможной отмене саммита с США

Послание американскому президенту передала северокорейская делегация во время переговоров в Вашингтоне.

«Это было очень интересное письмо», –– цитирует Трампа «РИА Новости».

Детали содержания документа президент США раскрывать не стал.

30 мая в Нью-Йорк прибыла делегация из Северной Кореи во главе с зампредседателя ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхолем, которого также считают правой рукой Ким Чен Ына. Он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

В пятницу представители КНДР прибыли в Белый дом на встречу с Трампом, где передали президенту письмо от Ким Чен Ына. По данным СМИ, послание носило общий характер, «каких-либо угроз или уступок в нем не было». Отмечается, что лидер КНДР еще раз выразил готовность провести переговоры с Трампом.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирована на 12 июня в Сингапуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп не хочет пускать на встречу с Ким Чен Ыном лидеров Южной Кореи и Японии
МИД призвал США и КНДР не выдвигать заведомо невыполнимых требований

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017