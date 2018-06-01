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Глава Samsonite покинул пост из-за фальшивого диплома

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Фото: REUTERS/Max Rossi
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Глава компании Samsonite Рамеш Дунгармал Таинвала уволился из-за скандала, связанного с критикой со стороны инвестора, сообщает Bloomberg.

По данным компании, причиной случившегося стало наличие фальшивого диплома у Таинвала. В связи с этим акции компании на торгах в Гонконге взлетели. Кроме этого, закончился кризис, чреватый финансовыми и репетиционными издержками для Samsonite и ее инвесторов.

В мае текущего года стало известно, что один из инвесторов компании Blue Orca Capital выпустил свой отчет о Samsonite. В нем компанию называют «брендом среднего звена, маскирующимся под игрока класса премиум». Помимо этого, он заявил, что Таинвала солгал, указав в своем резюме докторскую степень одного из американских университетов. По информации Blue Orca Capital, диплома этого университета у генерального директора компании не было.

Сам Таинвала в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что не скрывал эту информацию. Он поступил на докторскую программу в 1992 году, но не закончил ее. Однако его имя предворялось обращением «доктор» в ряде документов для индийских регуляторов и комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компания ООО «Самсонайт», основанная в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite, мирового лидера в производстве предметов багажа. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, Samsonite Black Label, American Tourister.

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