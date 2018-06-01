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Порошенко объявил о желании построить мост через Дунай

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен построить мост через Дунай. Соответствующее заявление он сделал на открытии мостового перехода на трассе Одесса–Рени в Одесской области.

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По его словам, в настоящее время страна занимается разработкой строительства объекта.

«Сегодня у нас есть несколько мест для строительства моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами», — приводит телеканал RT слова украинского президента.

Дунай протекает по территории или является границей десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Молдавии, разделяя  Румынию и Украину. Он проходит через Вену, Братиславу, Будапешт и Белград. Помимо этих десяти стран в бассейне Дуная находятся те или иные территории еще девяти европейских государств.

Ранее Порошенко заявил, что Украина планирует «вернуть» Крым и использовать Крымский мост для связи с Кубанью. По словам украинского лидера, строительство Крымского моста незаконно, и Россия «понесет ответственность за это и за другие преступления».

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд через Керченский пролив стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина 19 км.

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