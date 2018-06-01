Карты Visa перестали работать в Европе

Платежная система Visa заявила о массовом сбое в ряде операций по картам в Великобритании и других странах Европы. Причина неполадки выясняется.

Как сообщает Би-би-си, клиенты Visa по всей Европе жалуются, что их платежи были отклонены.

«В настоящее время мы столкнулись с нарушением в обслуживании, которое мешает обработке некоторых трансакций Visa в Европе», — рассказали представители Visa.

Сейчас специалисты платежной системы пытаются найти причину сбоя и работают для его устранения. Уточняется, что проблема ограничивается только карточками Visa.

26 апреля в России произошел сбой по картам Visa Сбербанка. Он был связан с подключением мобильных бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay.