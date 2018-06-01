Прямой эфир

Карты Visa перестали работать в Европе

0
Фото: Depositphotos/Viktor4ik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платежная система Visa заявила о массовом сбое в ряде операций по картам в Великобритании и других странах Европы. Причина неполадки выясняется.

Как сообщает Би-би-си, клиенты Visa по всей Европе жалуются, что их платежи были отклонены.

«В настоящее время мы столкнулись с нарушением в обслуживании, которое мешает обработке некоторых трансакций Visa в Европе», — рассказали представители Visa.

Сейчас специалисты платежной системы пытаются найти причину сбоя и работают для его устранения. Уточняется, что проблема ограничивается только карточками Visa.

26 апреля в России произошел сбой по картам Visa Сбербанка. Он был связан с подключением мобильных бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ ведет переговоры с Visa и MasterCard по кобейджингу карт «Мир»
Visa опровергла сложности с оплатой билетов на ЧМ-2018
Накануне болельщики, оставившие заявки на покупку абонементов, получили двусмысленные письма от FIFA

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017