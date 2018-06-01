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WSJ раскритиковало торговые пошлины Трампа на импорт стали

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады повредит экономике США, внешней политике страны и, возможно, республиканцам на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что его «тарифные угрозы» выглядели умной стратегией переговоров, но на деле американский лидер показал себя «старомодным протекционистом».

Эти меры несут угрозы конкурентоспособности предприятий США. Ожидание пошлин уже подняло цены на сталь в США на 40% c начала года и на 50% относительно европейского уровня цен. Сообщается, что Канада и Мексика составляют примерно пятую часть импорта стали в США.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики.

Размер пошлины составит 25 и 10% соответственно. Решение вступило в силу с 1 июня 2018 года.

В Евросоюзе раскритиковали решение Трампа и пообещали принять ответные меры. В частности, страны намерены оспорить односторонние меры США во Всемирной торговой организации (ВТО).

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