Международная федерация журналистов осудила угрозы коллегам на Украине

Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ) осудили растущую агрессию в публичном пространстве по отношению к журналистам на Украине, говорится на сайте МФЖ.

«Мы решительно осуждаем эту кампанию запугивания со стороны государственных должностных лиц и призываем украинские власти положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций», — отмечается в заявлении.

В международной федерации обратили внимание на список из 26 так называемых предателей, который на своей странице Facebook 30 мая опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. В список вошли журналисты, которые критиковали правоохранительные органы после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Среди них оказался, в частности, Сергей Томиленко, возглавляющий Национальный союз журналистов Украины (филиал МФЖ и ЕФЖ). Международная федерация направила предупреждение о ситуации с угрозами представителям СМИ на Украине в платформу Совета Европы по защите журналистов.

МФЖ включает в себя более 600 тыс. журналистов из 146 стран.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая на лестничной клетке своего дома, выжил. По его словам, инсценировка убийства журналиста была частью спланированной операции для предотвращения покушения на него.