Накопивший миллион пенсионер из Коми отдал все сбережения детям

В Коми пенсионер Евгений Попов, накопивший 1 млн рублей с 1954 года, отдал все деньги детскому социально-реабилитационному центру «Гаврош». Мужчина не стал раскрывать свое имя при переводе средств, его узнали сами воспитанники.

О тяжелых судьбах детей мужчина узнал из районной газеты. Оказалось, что ребята живут в 25 км от его дома.

В беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ мужчина признался, что долго избегал встречи с этими детьми, словно боялся увидеть в них свое трудное детство. Но в итоге понял, что больше так не может, и отдал ребятам все свои накопления.

Сейчас Евгению Попову 85 лет и он уже не в силах натаскать воды из колодца или наколоть дров. Теперь посещать его будут не только соцработники, но и воспитанники центра. Ребята уже пообещали починить почти развалившееся крыльцо его старого деревянного дома.