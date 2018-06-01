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Накопивший миллион пенсионер из Коми отдал все сбережения детям

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Фото: Кадр из видео/РЕН ТВ
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В Коми пенсионер Евгений Попов, накопивший 1 млн рублей с 1954 года, отдал все деньги детскому социально-реабилитационному центру «Гаврош». Мужчина не стал раскрывать свое имя при переводе средств, его узнали сами воспитанники.

О тяжелых судьбах детей мужчина узнал из районной газеты. Оказалось, что ребята живут в 25 км от его дома. 

В беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ мужчина признался, что долго избегал встречи с этими детьми, словно боялся увидеть в них свое трудное детство. Но в итоге понял, что больше так не может, и отдал ребятам все свои накопления.

Сейчас Евгению Попову 85 лет и он уже не в силах натаскать воды из колодца или наколоть дров. Теперь посещать его будут не только соцработники, но и воспитанники центра. Ребята уже пообещали починить почти развалившееся крыльцо его старого деревянного дома. 

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