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Лучшего сказителя Осуохая выберут на конкурсе в Якутске

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В рамках празднования Ысыаха Туймаады в Якутске с 12 по 24 июня пройдет конкурс сказителей Осуохая. Победитель получит пожизненное звание «Дархан Этээччи» Якутии.

В этом году состязания посвящены 125-летию со дня рождения выдающегося общественного и политического деятеля, писателя, философа, ученого-филолога, основоположника якутской советской литературы Платона Ойунского. Как передает ИА SakhaNews, жюри будет оценивать мастерство исполнения, содержательность и богатство текста, диапазон голоса, исполнение, четкость движения рук и ног.

Осуохай (якут. оһуохай) — традиционный хороводный круговой танец якутов. Во время него танцующие, взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на ногу, двигаясь в неторопливом темпе. В хороводе присутствует ведущий (осуохайдьыт), в чьи обязанности входит исполнение песен и регулирование темпа.

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