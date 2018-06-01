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Путин заявил о благоприятном действии сотрудничества РФ и ОАЭ на нефтяной рынок

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Фото: TASS/Zuma/Wang Yunlong
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Сотрудничество в энергетике России, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и ОПЕК в целом помогли стабилизировать рынок углеводородов. Об этом в пятницу, 1 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби.

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По словам Путина, эта работа, как и сотрудничество в сфере энергетики, где совместные усилия приносят хорошие результаты, будет продолжена.

Связи России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются по всем направлениям, отметил глава государства.

«Сегодня они развиваются по всем направлениям, включая политические контакты, сотрудничество в сфере безопасности, в области экономики», — цитирует Путина «РИА Новости».

Президент уточнил, что в 2017 году товарооборот государств вырос на 31%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран, в том числе Россия, в конце 2016 года подписали соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. В ноябре 2017 года страны-участники договорились продлить действие сделки до конца текущего года, напоминает сайт kp.ru.

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