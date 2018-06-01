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В России создадут 70 центров подготовки футболистов

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Фото: ТАСС/Максим Туманов
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В России создадут 70 центров подготовки футболистов. Об этом сообщил заместитель гендиректора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков.

«Мы планируем создавать порядка 70 таких центров. И будем привлекать в эти центры детей, осматривать их, обучать, улучшать персональные навыки. Это программа действует с 8 до 18 лет», -—заявил Зорков в беседе с НСН.

Он отметил, что строительство центров будет вестись в рамках программы «Поиск талантов», который проходит внутри РФС. Таким образом идет поиск талантливых детей, которые могут раскрыться в перспективе и попасть в большой футбол, в национальные команды.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Согласно прогнозам букмекеров в разных странах, шанс сборной РФ на победу составляет 2,1%. По прогнозам австрийских экономистов, шансы Бразилии выиграть кубок мундиаля составляют 16,6%.

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