Полиция начала спецоперацию под Парижем из-за подозрительного фургона

Полиция Франции проводит спецоперацию по разминированию подозрителнього фургона в районе торгового центра Val d'Europe в городе Серри в 40 км от Парижа.

Источники издания утверждают, что операция началась около 15:00 по парижскому времени (16:00 мск). Машина предположительно находилась недалеко от заправки или на подземной парковке. Полиция произвела взрыв автомобиля два раза из соображений безопасности.

Во время операции в здании торгового центра находилось около 600 посетителей. Вокруг него образовали периметр безопасности. Доступ в центр открыли только в 16:30 (17:30 мск), пишет Le Figaro.

На кузове припаркованного возле бензоколонки фургона была надпись «Аллах велик». Кроме того, внутри машины замечена батарея, обмотанная клейкой лентой. Начато расследование.

25 мая сообщалось о захвате заложников в торговом центре в британском графстве Кент вооруженным человеком.