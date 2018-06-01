Институт хирургии Вишневского эвакуировали в Москве

Около 100 человек эвакуировали из-за возгорания в НМИЦ хирургии им. А. Вишневского в центре Москвы.

ЧП произошло из-за возгорания медицинского аппарата в кабинете на пятом этаже, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, на место происшествия пожарные прибыли на вызов по данному адресу, однако возгорание ликвидировали до приезда спасателей. Силы МЧС в тушении не были задействованы.

Ранее сообщалось, что в результате анонимного звонка о заложенной бомбе из здания Басманного суда эвакуировали всех сотрудников и посетителей.