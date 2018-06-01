Прямой эфир

Евросоюз оспорил в ВТО пошлины США на импорт металлов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз оспорил решение Соединенных Штатов ввести пошлины на металлы из стран сообщества в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила в пятницу, 1 июня, на пресс-конференции в Брюсселе.

«ЕС с сегодняшнего дня оспаривает пошлины США в рамках ВТО», — цитирует еврокомиссара ТАСС.

Решение США существенно навредит европейской индустрии металлов, подчеркнула Мальмстрем. Она назвала чистым протекционизмом мотивацию, используемую американцами.

«ЕС не может быть угрозой внутренней безопасности США», — подчеркнула она.

Мальмстрем также призвала все страны, в отношении которых Соединенные Штаты ввели пошлины на металлы, и которые пострадали от них, оспорить это решение в ВТО.

Решение США ввести пошлины на металлы из ЕС ослабит глобальный рынок и трансатлантическое сотрудничество, считает еврокомиссар. Она добавила, что из-за этого Брюссель и Вашингтон не будут сотрудничать, в частности, в энергетике. По словам Мальмстрем, Евросоюз больше не собирается продолжать переговоры о свободной торговле с США.

Еврокомиссия до 20 июня примет решение относительно новых пошлин, подчеркнула Мальмстрем.

«Мы начали подготовку к мерам ребалансировки, сделаем это в ближайшие недели, дедлайн для этого — 20 июня», — цитирует еврочиновника RT.

Пока Евросоюз не консультировался с Россией по контрмерам против введения США пошлин на металлы, отметила еврокомиссар.

При этом ЕС ведет диалог с РФ по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Ирана, подчеркнула Мальмстрем.

Накануне глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Канада оспорит в ВТО введение США пошлин на импорт стали и алюминия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин спрогнозировал замедление роста экономики США
Канада оспорит введение пошлин США в ВТО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017