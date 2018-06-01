Евросоюз оспорил в ВТО пошлины США на импорт металлов

Евросоюз оспорил решение Соединенных Штатов ввести пошлины на металлы из стран сообщества в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила в пятницу, 1 июня, на пресс-конференции в Брюсселе.

«ЕС с сегодняшнего дня оспаривает пошлины США в рамках ВТО», — цитирует еврокомиссара ТАСС.

Решение США существенно навредит европейской индустрии металлов, подчеркнула Мальмстрем. Она назвала чистым протекционизмом мотивацию, используемую американцами.

«ЕС не может быть угрозой внутренней безопасности США», — подчеркнула она.

Мальмстрем также призвала все страны, в отношении которых Соединенные Штаты ввели пошлины на металлы, и которые пострадали от них, оспорить это решение в ВТО.

Решение США ввести пошлины на металлы из ЕС ослабит глобальный рынок и трансатлантическое сотрудничество, считает еврокомиссар. Она добавила, что из-за этого Брюссель и Вашингтон не будут сотрудничать, в частности, в энергетике. По словам Мальмстрем, Евросоюз больше не собирается продолжать переговоры о свободной торговле с США.

Еврокомиссия до 20 июня примет решение относительно новых пошлин, подчеркнула Мальмстрем.

«Мы начали подготовку к мерам ребалансировки, сделаем это в ближайшие недели, дедлайн для этого — 20 июня», — цитирует еврочиновника RT.

Пока Евросоюз не консультировался с Россией по контрмерам против введения США пошлин на металлы, отметила еврокомиссар.

При этом ЕС ведет диалог с РФ по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Ирана, подчеркнула Мальмстрем.

Накануне глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Канада оспорит в ВТО введение США пошлин на импорт стали и алюминия.