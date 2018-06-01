Баста выступит на VK Fest в Петербурге

Рэп-исполнитель Баста планирует выступить на VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 и 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Вместе с Бастой предполагается участие в фестивале более 50 артистов. На данный момент свое участие подтвердили Светлана Лобода, Noize MC, Елена Темникова, группа «Хлеб», Little Big, дуэты «Мы» и «Аигел», сообщает телеканал «78».

Хедлайнером фестиваля станет диджей Don Diablo из Нидерландов.

Помимо концертной части на фестивале будут представлены и другие направления: технологии, красота, спорт, блогеры, юмор и многие другие. В этом году фестиваль будет проходить в парке 300-летия Петербурга.

Ранее в апреле стало известно о том, что Баста записал совместную песню с Ольгой Бузовой. Будущий хит назвали «Тоже музыка», в котором рассказывается о том, что песни Ольги Бузовой — тоже музыка.