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Porsche остановила продажу новых автомобилей в Евросоюзе

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Немецкая компания Porsche (входит в концерн Volkswagen) приостановила продажу новых автомобилей в странах Евросоюза. Это обусловлено грядущим вступлением с сентября 2018 года новых стандартов содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах, сообщают местные СМИ.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), компания оказалась не готова к данным изменениям.

Журналисты уточняют, что для жителей Евросоюза недоступна лишь подборка «автомобиля под себя» с индивидуальными параметрами. Готовый автомобиль или бывшие в употреблении машины, как и прежде, можно приобрести в центрах Porsche.

Один из представителей компании сообщил изданию, что ограничение вызвано не новыми правилами, а большим объемом уже оплаченных, но невыполненных заказов. На сайте Porsche в России никаких ограничений нет.

19 мая сообщалось, что около 60 тыс. внедорожников моделей Macan и Cayenne потребовало от компании Porsche отозвать с рынка министерство транспорта Германии. На данных автомобилях были обнаружены устройства, занижающие показатели вредных выбросов.

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