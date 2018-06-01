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Новый корпус для онкодиспансера построят в Воронеже

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Администрация Воронежа дала поручение подготовить территорию для строительства лечебного корпуса областного онкологического диспансера. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей.

Под строительство будет отведен участок в пределах улиц Достоевского, Вайцеховского и Сакко и Ванцетти. Его планируется перевести из категории «среднеэтажной застройки» в «общественно-деловую застройку специализированного обслуживания». Поручение по подготовке территории получил главный архитектор Воронежа, сообщает ИА «Абирег».

Корпус будет десятиэтажным, в нем расположится стационар, лабораторная служба и учебные помещения. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев поручил подать заявку на включение проекта в федеральную целевую программу.

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