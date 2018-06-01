Сергей Безруков представил первый сингл своей рок-группы «Крестный папа»

Российский актер Сергей Безруков создал собственную рок-группу «Крестный папа». Дебютный сингл коллектива «Не про нас» он опубликовал на своем канале в YouTube.

Рок-музыкой народный артист России увлекался с детства. В своем творчестве он остался верен традициям рок-н-ролльной школы.

«Лет с 12 фанател по группам «Аквариум», «Кино», «Алиса», ДДТ, заслушивался музыкой группы Queen. Сейчас большой поклонник группы Muse», - цитирует слова Безрукова сайт kp.ru.

Актер добавил, что он уже пробовал петь в фильмах и спектаклях. В частности, в постановке «Хулиган. Исповедь» он исполняет Есенина в сопровождении живого оркестра, а одна из песен – «Соловушка» - написана самим актером как рок-композиция. Также в 2017 году в Губернском театре Безруков представил музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», в финале которого присутствует большой рок-блок. Данный опыт и привел к созданию рок-группы «Крестный папа», добавил актер. Сейчас коллектив работает над полноценным альбомом.

В мае президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы Николая Цискаридзе, Вячеслава Добрынина, Олега Газманова и Сергея Безрукова.