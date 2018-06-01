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Второй Елагин мост в Петербурге успели отремонтировать к ЧМ-2018

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Уже сегодня вечером в Санкт-Петербурге будет открыт Второй Елагин мост. Он соединяет Крестовский и Елагин острова. Дату открытия огласил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Как напоминает Санкт-Петербург.ру, мост был закрыт на реконструкцию с осени 2017 года. Восстановлением переправы занималось ЗАО «Стройинвест». Сообщалось, что мост будут восстанавливать в три этапа: инженерная подготовка, основной этап и заключительный.

Второй Елагин мост является объектом культурного наследия федерального значения. Проект реконструкции подразумевал решения по сохранению его архитектурного облика, схемы и габаритов.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что стоимость ремонта моста составляла 1,4 млн рублей. Все работы должны были завершить к началу ЧМ-2018 для того, чтобы переправа смогла выдержать поток болельщиков, идущих к стадиону на Крестовском острове.

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