Второй Елагин мост в Петербурге успели отремонтировать к ЧМ-2018

Уже сегодня вечером в Санкт-Петербурге будет открыт Второй Елагин мост. Он соединяет Крестовский и Елагин острова. Дату открытия огласил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Как напоминает Санкт-Петербург.ру, мост был закрыт на реконструкцию с осени 2017 года. Восстановлением переправы занималось ЗАО «Стройинвест». Сообщалось, что мост будут восстанавливать в три этапа: инженерная подготовка, основной этап и заключительный.

Второй Елагин мост является объектом культурного наследия федерального значения. Проект реконструкции подразумевал решения по сохранению его архитектурного облика, схемы и габаритов.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что стоимость ремонта моста составляла 1,4 млн рублей. Все работы должны были завершить к началу ЧМ-2018 для того, чтобы переправа смогла выдержать поток болельщиков, идущих к стадиону на Крестовском острове.