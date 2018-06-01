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Пожилую пациентку избили в психбольнице на Кубани

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Пожилую женщину избили в психиатрической больнице в Краснодарском крае. По словам родственников, при поступлении 84-летняя бабушка была в полном порядке, но уже через сутки на ее лице появились огромные синяки.

Семья забрала ее домой и подала заявление в правоохранительные органы, передает ИА KrasnodarMedia. Дееспособность ветерана официально не признана, несмотря на то, что с 2016 года она состоит на учете. Так как у старушки проблема с речью, внятно объяснить, что случилось, она не смогла.

Портал iz.ru сообщал, что проводится доследственная проверка по факту нападения жительницы Красноярска на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел в общежитии на улице Ключевская. Приехавшие по вызову медики обнаружили в комнате пьяную компанию из пяти человек. Пока врач оказывал помощь пациентке с резаными ранами плеча, она несколько раз ударила кулаком в лицо 41-летнюю женщину-фельдшера.

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