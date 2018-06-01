Власти намерены возобновить строительство метро в Красноярске

Депутаты законодательного собрания Красноярского края обсудили подготовку плана мероприятий по улучшению экологической обстановки в столице региона. Документ нужно завершить к 15 июня.

На период с 2018 по 2024 год для улучшения экологической ситуации необходимо 192 млрд рублей, 119 млрд планируется получить из федерального бюджета. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Основной блок действий направлен на проблему загрязненности воздуха. РУСАЛ предлагает сократить за шесть лет выбросы в атмосферу города на 5,8 тыс. т. СГК планирует уменьшит объем выделяемых веществ на 17,85 тыс. т. Предусмотрен также снос аварийного жилья и домов с печным отоплением. Весь общественный транспорт на территории города будет заменен и приведен к высокому евростандарту (не ниже 4-го класса).

Возобновление строительства метрополитена решено оставить в шестилетнем плане, хотя по этому поводу возникли споры. Напомним, к моменту прекращения в 2009 году активных работ, помимо проходки тоннелей, велось строительство станций «Высотная» и «Вокзальная»; проводились обслуживающие работы на горных выработках станции «Площадь Революции». По данным на 2017 год консервация объектов обходится местным властям в 76 млн рублей в год.