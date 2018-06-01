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В МВД объяснили признание недействительными почти 1,5 млн паспортов‍

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Количество документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, которые получили статус «недействительных», незначительно, сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ. Там пояснили, что это произошло из-за объединения разрозненных паспортных баз при упразднении Федеральной миграционной службы.

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус незначительного количества паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Там отметили, что информация о «недействительных» 1,5 млн паспортов не соответствует действительности. В пресс-центре пояснили, что СМИ, которые об этом написали, ориентировались на счетчик на сайте МВД, который показывает количество обращений к сервису по проверки статуса документа.

В ведомстве напомнили, что для получения официального подтверждения о действительности паспорта россиянин вправе обратиться в территориальный орган МВД, где в «кратчайшие сроки» устранят ошибку. Также это можно сделать при регистрации на Едином портале госуслуг.

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