«Сейчас он не опасный, а потом подрастет и будет»

Сотрудники полиции в воскресенье, 27 мая, задержали в Москве молодого человека с аутизмом. Павел Васильев катался на велосипеде и привлек к себе внимание прохожих, которые вызвали полицию. Полицейские скрутили парня, надели на него наручники и отвели в участок, в котором продержали около трех часов. После этого, несмотря на просьбы матери отпустить их вместе домой, его принудительно доставили в психиатрическую больницу. По ее словам, врачи силой завязывали ему рот и душили полотенцем. В правоохранительных органах придерживаются другой точки зрения на произошедшее. Портал iz.ru изучил мнения сторон.

Заберите, он кричит

Ситуация получила широкий резонанс после того, как мама молодого человека подробно описала произошедшее в соцсетях, сопроводив пост фотографиями полученных травм. Запись появилась в сообществе помощи людям с аутизмом. Утром Павел Васильев отправился на велопрогулку, а его мама Татьяна Иванова в тот момент пошла за продуктами. Они договорились встретиться у супермаркета, но когда парень подъехал к магазину, его мать уже дошла до дома.

aut2 Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

«Мы разминулись. Я уже написала ему, что подошла к дому, но он не ответил. Позвонила — ответа снова не было. Спустя несколько минут с его номер перезвонили. Сотрудник полиции сказал: «Ваш сын у нас, заберите его». Я слышу фоном крики: «Снимите с меня наручники! Зачем вы на меня надели наручники?» — рассказала в беседе с порталом iz.ru Татьяна Иванова.

Узнав о случившемся, она мигом примчалась в полицейский участок, где застала нелицеприятную картину. Ее сын с инвалидностью стоит голый по пояс, руки в наручниках на них намотаны остатки футболки, кричит и просит снять с него наручники. Женщина просила полицейских пропустить ее к сыну или хотя бы снять наручники, потому что, пока этого не произошло, он не сможет успокоиться. Сотрудники правоохранительных органов не вняли просьбам встревоженной матери, а вместо этого начали снимать происходящее на телефон. Ради хохмы. Видео вскоре выложили в сеть.

«Мне ответили, что если я не могу его успокоить, то могу покинуть помещение. Я объяснила, что Павел стоит на учете, дома есть все необходимые препараты, чтобы купировать это состояние. Мы каждую неделю ездим к врачу, который может всё подтвердить. Мне отказали, сказали, что он опасный и агрессивный. Один из сотрудников начал меня просвещать, что сейчас он не опасный, а потом подрастет и будет опасным. Они там развлекались, снимали на камеру, как он кричит», — рассказывает мать задержанного.

Радикальные меры

Лишь по прошествии двух часов полицейские решили вызвать «скорую». Однако прибывшие на место медики только усугубили ситуацию.

«Врачи из «скорой» даже с ним разговаривать не стали. Доктор сразу обратился ко мне, стал спрашивать, какие лекарства он принимает, а затем сказал, что ему этого недостаточно и он должен не бегать, а в больнице лежать. Что его надо сажать на нейролептики. Еще говорил, что ему не место среди нормальных людей», — добавляет Татьяна Иванова.

По ее словам, после юношу отволокли в комнату, откуда раздавались его крики: «Не душите меня! Зачем вы меня душите?». Мать стала рваться к нему, но полицейские вывели женщину за ворота участка.

«Что в этот момент происходило с сыном, я не знала, картины представляла себе одна страшнее другой. Просила дать возможность хотя бы поехать с ним в больницу, но они специально сделали так, чтобы я не успела сесть в другую машине следом. Оттаскивали меня силой. Я была в таком шоке, что даже не додумалась, что-то из этого заснять на телефон», — отметила мать молодого человека с аутизмом.

aut5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Павла выписали из больницы через день. Врачи сказали, что причин для госпитализации нет.

После того как об истории начали писать в СМИ, правоохранительные органы отреагировали на инцидент, заявив, что молодой человек вел себя неадекватно и жалоба на него поступила от прохожих.

«На место происшествия был направлен наряд полиции, который по прибытии обнаружил молодого человека, который беспричинно бегал и кричал. Им оказался 22-летний москвич. На замечания полицейских мужчина не реагировал, в ответ бросил в сотрудников велосипедом, который был при нем. Сотрудниками было принято решение доставить его в территориальный отдел полиции. При попытке доставления мужчина оказал активное сопротивление и противодействие полицейским, в связи с чем на основании требований Федерального закона «О полиции» к нему были применены спецсредства — наручники», — говорится в сообщении МВД.

Впрочем, мать задержанного сомневается в том, что парень действительно кидался велосипедом в полицейских. Эта пикантная деталь как бы оправдывает жесткое и бесцеремонное задержание парня с инвалидностью.

«Я спрашивала у него, делал ли он это. Он ответил, что укатывал велосипед и пытался от них уйти. После чего его скрутили и надели наручники. Я просила у сотрудников супермаркета дать мне посмотреть видео с камер, но сказали, что это займет некоторое время», — пояснила Татьяна Иванова.

Позднее Павел рассказал, что послужило причиной его «странного» на посторонний взгляд поведения. Незадолго до приезда полиции на него матерился какой-то мужчина, затем подошел его товарищ и они вместе начали нецензурно браниться.

aut1 Павел Васильев Фото: из семейного архива

«У сына пошла реакция на агрессию — в ситуациях агрессии он кричит. Аутист не отвечает так же, как мы: тебя обозвали, ты в ответ тоже что-то сказал. У него защитная реакция — крик. Он сам говорит, что таким образом отпугивает от себя людей, настроенных враждебно», — поделилась мама задержанного.

До этого случая у нее и мысли не возникало, что с Павлом на улице может произойти что-то плохое. Он абсолютно контактный: сам себя обслуживает, катается на велосипеде, ходит в бассейн и на конный спорт. Окончил два колледжа: занимается дизайнерским шитьем.

«Дома он составляет словари, очень увлекается словообразованием, изучением новых значений. Очень быстро и грамотно печатает. Память феноменальная. Общается с людьми, ни от кого не скрывается», — добавила Татьяна Иванова.

Осетинский Догвилль

История с задержанием аутиста в Москве привлекла внимание Следственного комитета России. Следователи проверяют информацию о применении силы к молодому человеку. В тот же день СК возобновил расследование другого резонансного случая, связанного с жестокостью по отношению к людям с аутизмом.

Во Владикавказе в течение нескольких месяцев девушка с инвалидностью подвергалась сексуальному насилию со стороны жителей деревни: соседей, одноклассников и их знакомых. В общей сложности над Викой издевались около 20 мужчин в возрасте от 15 до 35 лет. Мать девушки, которая заботится о ней, уехала в Москву на лечение с младшими сыновьями, которые имеют тот же диагноз. Она планировала провести в столице три недели, но из-за осложнений у одного из детей им пришлось остаться на четыре месяца: у мальчика обнаружили лейкопению.

За девушкой с аутизмом обещала последить соседка, также ее планировали навещать социальные работники. По возвращении мать обнаружила, что их жилье фактически разгромлено, по всей квартире валяются окурки и презервативы, а дочь находится в критическом состоянии. Все эти месяцы девушка молчала о произошедшем потому, что в противном случае насильники угрожали выложить снятые ими интимные видео в интернет.

В июле прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. После этого семье начали поступать угрозы. Но в начале мая дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Следователи пришли к выводу, что девушка вступала в интимную связь с мужчинами добровольно, а те, в свою очередь не знали об особенностях ее здоровья. Кроме того, поведение девушки связали с тем, что у нее «имеется психическое расстройство».

Трудно быть другим

Расстройства аутистического спектра не требуют изоляции человека от общества. Напротив, аутистов стараются социализировать, и на такие программы тратится много сил и средств. Высокофункциональные аутисты вполне способны найти себе работу и вести самостоятельную жизнь. Однако в стрессовых ситуациях люди с расстройствами аутистического спектра могут вести себя по особенному и несколько вызывающе: громко кричать или издавать звуки, закрывать уши руками, ходить взад-вперед, махать руками и делать различные повторяющиеся движения. Посторонний человек, впервые столкнувшийся с неожиданной для него реакцией аутиста на какой-либо раздражитель, скорее всего, растеряется. Часто так происходит и с сотрудниками правоохранительных органов. Из-за незнания того, как нужно вести себя с аутистами, многие решают, что лучший способ разрешения ситуации — силовой.

В ряде стран мира, в том числе в Великобритании, ассоциации, занимающиеся проблемами людей с аутизмом, разрабатывают инструкции для полицейских. В этих памятках полицейским детально объясняют, чего стоит и не стоит делать, чтобы не навредить аутисту. В частности, там проговаривается нежелательность использования наручников и других фиксирующих устройств, которые усугубляют панические состояния. А также сирен, которые могут не просто испугать аутиста, но и спровоцировать приступ.

«Не пытайтесь остановить человека от взмахов, хлопков или от других повторяющихся движений. Иногда это может быть способом успокоиться. Человек может утихнуть, как только ему четко объяснят, что делать. Проверьте, нет ли у человека повреждений. Аутисты могут быть не в состоянии общаться, когда чувствуют боль», — говорится в инструкции для британских полицейских.

Впрочем, несмотря на усилия центров помощи аутистов, подобные случаи всё чаще происходят по всему миру. К примеру, в начале мая в штате Даллас 12-летнего мальчика с аутизмом задержали полицейские после того, как он изобразил жестами, как будто целится в учительницу воображаемой винтовкой. Мальчика сковали наручниками и продержали в полицейском участке несколько часов. Задержание ребенка объяснили тем, что власти воспринимают любые угрозы всерьез. Окружной прокурор заявил, что мальчику не будет предъявлено обвинение.

За два месяца до этого в городе Джэксонвилл, штат Флорида, 10-летнего школьника с аутизмом взяли под стражу за нападение на учителя. Согласно документам следствия, Тристан проявлял несколько вспышек агрессии по отношению к персоналу школы. Во время одного из них он разозлился и ударил в руку карандашом сотрудника школы. Также он нанес несколько ударов учителям, которые пытались его сдержать. После этого мальчика госпитализировали, однако когда его состояние нормализовалось, его перевели в изолятор для несовершеннолетних. Там он провел двое суток, прежде чем к нему пустили мать, которая увидела, как ребенок мечется по комнате, раздетый практически догола, и пытается нанести себе увечья. Она утверждает, что поведение сына можно корректировать, если бы соблюдались определенные условия.