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Губернатор Пензенской области вручил ветслужбам ключи от машин

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил ключи от новых автомобилей представителям ветеринарных служб области. Торжественная церемония прошла в селе Саловка Пензенского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ключи от автомобилей губернатор вручил руководителям учреждений ветеринарии из шести муниципальных районов — Пензенского, Лопатинского, Сосновоборского, Тамалинского, Никольского и Колышлейского.

На площадке перед зданием ДК была организована выставка, посвященная ликвидации африканской чумы свиней в случае появления на территории области. Глава региона осмотрел технические средства, экипировку, а также ознакомился с порядком действий в случае возникновения ЧС, сообщает «Пенза-пресс».

Церемония состоялась в рамках областного учебного семинара. Как отметил Белозерцев, сельское хозяйство активно развивается в Пензенской области, поэтому важно укреплять ветеринарную службу и готовить специалистов в этой сфере.

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