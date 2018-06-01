Тульские детсады вошли в число лучших в России

Пять детских садов Тулы вошли в тысячу лучших дошкольных учреждений по всей России. Об этом стало известно после подведения итогов всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».

Как уточняет ИА «Тульские новости», конкурс проводился с 30 января по 15 марта 2018 года среди 42 тыс. детских садов по всей стране. Он прошел в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне.

Между тем проблема устройства малышей в детские сады в Тульской области по-прежнему существует. В очереди в ясли сейчас стоят более 2 тыс. детей.

Портал iz.ru ранее со ссылкой на Министерство образования и науки сообщал о том, что в 72 регионах России к началу 2018 года всё же были ликвидированы очереди в детские сады.

В шести субъектах показатель доступности мест для малышей от трех до семи лет превысил 97%. Проблемы есть в семи регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Крыму.