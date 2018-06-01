Прямой эфир

Тульские детсады вошли в число лучших в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять детских садов Тулы вошли в тысячу лучших дошкольных учреждений по всей России. Об этом стало известно после подведения итогов всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».

Как уточняет ИА «Тульские новости», конкурс проводился с 30 января по 15 марта 2018 года среди 42 тыс. детских садов по всей стране. Он прошел в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне.

Между тем проблема устройства малышей в детские сады в Тульской области по-прежнему существует. В очереди в ясли сейчас стоят более 2 тыс. детей.

Портал iz.ru ранее со ссылкой на Министерство образования и науки сообщал о том, что в 72 регионах России к началу 2018 года всё же были ликвидированы очереди в детские сады.

В шести субъектах показатель доступности мест для малышей от трех до семи лет превысил 97%. Проблемы есть в семи регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воспитательница детсада в Екатеринбурге забыла на улице двух детей
В детсадах и школах появится физкультура для инвалидов
Адаптивные программы для детей с особенностями будут приняты до начала нового учебного года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017