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Путин поприветствовал участников юбилейных торжеств архивной службы РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам архивной службы России по случаю ее 100-летия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил компетентность и приверженность лучшим профессиональным традициям сотрудников госархива, благодаря чему был создан уникальный фонд документальных источников.

«Отрадно, что вы идете в ногу со временем: широко используете современные информационные технологии, с помощью инновационных решений увеличиваете доступность архивных материалов, реализуете интересные образовательные и просветительские проекты», — говорится в обращении.

Президент пожелал сотрудникам госархива дальнейших успехов в работе.

Государственный архив РФ был образован 28 апреля 1992 года распоряжением правительства РФ на базе ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР. В январе 1995 года его внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. На сегодняшний день в архиве хранится около 7 млн дел по истории России XIX–XXI веков.

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