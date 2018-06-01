Прямой эфир

Ледовый дворец планируют построить в Можге в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый ледовый дворец планируют построить в Можге Удмуртской Республики в 2019 году. Об этом рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с председателем совета директоров ПАО НК «РуссНефть», основателем благотворительного фонда САФМАР Михаилом Гуцериевым и детской хоккейной командой «Луч».

Решение о строительстве ледового дворца именно в Можге было принято, исходя из того что в городе менее всего современной инфраструктуры. Будущий ледовый дворец станет универсальным спортивным комплексом, сообщает ИА «Сусанин».

Также в планах благоустроить территорию вокруг мини-арены. Там будет обустроена зона тишины, где смогут отдыхать местные жители. Внутри самого дворца обустроят зал для единоборств и универсальный спортивный зал.

Михаил Гуцериев выразил мнение, что хоккейные команды смогут тренироваться в новом дворце уже через года-полтора. Ранее юным спортсменам приходилась либо тренироваться на открытом льду, либо ездить на занятия за 50 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьники Удмуртии соберут макулатуру ради съемок фильма о балете
Глава Удмуртии подарил Загитовой четырехкомнатную квартиру

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017