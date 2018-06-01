Ледовый дворец планируют построить в Можге в Удмуртии

Новый ледовый дворец планируют построить в Можге Удмуртской Республики в 2019 году. Об этом рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с председателем совета директоров ПАО НК «РуссНефть», основателем благотворительного фонда САФМАР Михаилом Гуцериевым и детской хоккейной командой «Луч».

Решение о строительстве ледового дворца именно в Можге было принято, исходя из того что в городе менее всего современной инфраструктуры. Будущий ледовый дворец станет универсальным спортивным комплексом, сообщает ИА «Сусанин».

Также в планах благоустроить территорию вокруг мини-арены. Там будет обустроена зона тишины, где смогут отдыхать местные жители. Внутри самого дворца обустроят зал для единоборств и универсальный спортивный зал.

Михаил Гуцериев выразил мнение, что хоккейные команды смогут тренироваться в новом дворце уже через года-полтора. Ранее юным спортсменам приходилась либо тренироваться на открытом льду, либо ездить на занятия за 50 км.