Минздрав уточнил число пострадавших при пожаре в иркутском ТРК

В результате пожара в иркутском в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» пострадали восемь детей, сообщили в региональном Минздраве, передает «РИА Новости».

1 июня во время праздника в детском научно-исследовательском центре, который расположен на третьем этаже ТЦ, загорелась спиртосодержащая жидкость. Участники представления в возрасте от 6 до 12 лет получили термические ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту получения детьми ожогов. Информация о пожаре поступила в пятницу, 1 июня, в 15:10 по местному времени.