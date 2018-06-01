Прямой эфир

Минздрав уточнил число пострадавших при пожаре в иркутском ТРК

0
Фото: ТАСС/Владимир Байкальский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате пожара в иркутском в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» пострадали восемь детей, сообщили в региональном Минздраве, передает «РИА Новости».

1 июня во время праздника в детском научно-исследовательском центре, который расположен на третьем этаже ТЦ, загорелась спиртосодержащая жидкость. Участники представления в возрасте от 6 до 12 лет получили термические ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту получения детьми ожогов. Информация о пожаре поступила в пятницу, 1 июня, в 15:10 по местному времени. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вспышка пламени в иркутском ТЦ попала на видео
В МЧС назвали предварительную причину возгорания в иркутском ТЦ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017