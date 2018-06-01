Школьники Тамбова прошли квест на узнавание по фото первых лиц страны

Познавательной игрой «Тропа избирателей» отметили первый день лета в парке культуры и отдыха в Тамбове. В ней участвовали молодые и будущие избиратели, а сама игра была организована Молодежной избирательной комиссией.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов. Ру», участники должны были пройти шесть станций, используя маршрутные листы. Командам дали задание узнать первых лиц государства и Тамбовской области по фотографиям. Также им поручили собрать спилс-карту «Знаю Россию». Они участвовали в избирательном лото, отвечали на вопросы по избирательному праву и разгадывали ребусы.

Наградой победителем стали сувениры с символикой избирательной комиссии Тамбовской области.