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Смертельно опасную детскую площадку нашли в Брянске

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В Брянске обнаружена детская площадка, на которой во время игры можно получить смертельно опасные травмы. Речь идет о площадке, которая находится на улице Богдана Хмельницкого.

Прокуратура внесла представление в адрес главы городской администрации с требованием отремонтировать аттракционы. Таким образом, в ведомстве отреагировали на жалобу одного из жителей.

Проверка, проведенная специалистами прокуратуры, подтвердила, что горка на площадке не закреплена и находится в неустойчивом состояние, а поворотный механизм карусели неисправен, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Осенью 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что администрацию города Троицко-Печорск в Коми обязали демонтировать детскую площадку, которая была построена прямо на берегу озера.

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