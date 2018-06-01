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Роспотребнадзор одобрил четыре пляжа Казани для купания

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Роспотребнадзор после проведенных анализов разрешил купаться гостям и жителям Казани в четырех местах города. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Специалисты отобрали пробы воды на водных городских объектах и 17 мая провели исследования. В результате пригодными для купания признали четыре городских пляжа, которые соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает ProKazan.ru.

Прошедшими проверку стали пляжи «Локомотив», «Комсомольский», «Нижнее Заречье» и «озеро Глубокое».

Всего на территории Республики Татарстан разрешено купаться на городских пляжах Зеленодольска, Лениногорска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, а также на пляжах Бавлинского и Лаишевского районов.

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