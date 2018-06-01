Двое детей погибли при пожаре в Иркутске

Следователи начали проверку по факту гибели двух детей в результате пожара в Иркутске. Тела несовершеннолетних нашли после тушения возгорания.

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на улице Дальневосточной. По данным следствия, двое детей находились дома одни, без взрослых. Что стало причиной пожара, пока не установлено. Тела несовершеннолетних нашли при тушении пожара, пишет Сибирское агентство новостей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщал портал iz.ru, пожар произошел 1 июня в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске. Из здания эвакуировали всех посетителей. Пять детей остаются в больнице, они госпитализированы в ожоговое отделение. В МЧС уточнили, что причиной возгорания могло стать воспламенение газовоздушной смеси при проведении эксперимента в игровой комнате.