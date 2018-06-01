Жительница Екатеринбурга прописала в квартире 1,3 тыс. иностранцев

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая зарегистрировала в своей квартире более 1,3 тыс. человек. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает прокуратура Свердловской области

«По версии органов дознания, обвиняемая, действуя в нарушение требований федерального законодательства, умышленно организовала фиктивную постановку на учет в Российской Федерации иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Всего с января 2017 года по март 2018 года ей удалось прописать в одной квартире 1 тыс. 349 иностранцев. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

21 марта следователи начали проверку после сообщений о том, что в одной из квартир Екатеринбурга зарегистрировано около 7 тыс. человек.